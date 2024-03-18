مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري على قناة الحياة وأون في رمضان 2024 الحلقة الثامنة

يعد مسلسل مسار إجباري واحدًا من المسلسلات المعروضة على أكثر من قناة فضائية بمواعيد عرض مختلفة فضلاً عن عرضه عبر تطبيق واتش إت، لذا نستعرض مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري على قناة الحياة في رمضان 2024 الحلقة الثامنة.

مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري

مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري على قناة الحياة وقناة CBC وقناة ON، والقناة الأولى المصرية في رمضان 2024 الحلقة الثامنة، على النحو التالي:

- مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة الثامنة على قناة CBC، يكون في تمام الساعة 6:05 مساءً، والإعادة 9:45 صباحًا.

- مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة الثامنة على قناة CBC دراما، يكون في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، والإعادة في تمام الساعة 6:00 صباحًا و3:00 مساء.

- مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة الثامنة على قناة الحياة، يكون في تمام الساعة 11:15 مساءً.

- مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة الثامنة على القناة الأولى المصرية، في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، والإعادة اليوم التالي الساعة 11 صباحًا.

- مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة الثامنة عبر تطبيق ووات واتش إت، تعرض الحلقة الجديدة يوميًا بدءًا من الساعة السادسة مساءً يوميًا خلال شهر رمضان.

قصة مسلسل مسار إجباري

ينتمي مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر للمسلسلات القصيرة المعروضة في رمضان 2024، وتدور قصة المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث يعيش الشابان «علي» و«حسين» حياتين مختلفتين، ثم يكتشفان أنهما أخوان غير شقيقان من الأب، الذي يموت ويترك لهما دليل إدانة يغير مسار جريمة قتل مهتم فيها أستاذ جامعي محكوم عليه بالإعدام.

وتعد النجمتان صابرين وبسمة من أشهر النجوم المشاركين في بطولة مسلسل مسار إجباري بالإضافة إلى جوري بكر ومي الغيطي ورشدي الشامي ومحسن منصور سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد محرز ومينا بباوي، وهو من إخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.