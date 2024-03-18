الأم المثالية في الإسكندرية.. توفي زوجها وعمرها 23 سنة وربت أولادها بـ80 جنيها

فازت مسعدة محمد محمد هنيدي بمسابقة الأم المثالية في محافظة الإسكندرية، التي أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي لهذا العام 2024، لرحلتها الملهمة في تربية أولادها، بعد وفاة زوجها.

الأم المثالية في الإسكندرية أرملة من 35 سنة

مسعدة محمد تبلغ من العمر 53 عامًا، وحاصلة على شهادة محو أمية وتعمل «خياطة»، توفي زوجها عنها منذ 35 عامًا، لديها 3 أبناء، ابنها الأول حاصل على بكالوريوس علوم، والثاني على دبلوم الخط العربي، والابنة الثالثة على ليسانس آداب.

تزوجت مسعدة في عام 1978 من عامل بإحدى شركات القطاع العام، وأنجبت ثلاث أبناء، وبعد زواج دام 8 سنوات فقط توفي الزوج بعد صراع مع المرض، تاركًا لها أطفال صغار، وهي مازالت في سن 23 عامًا.

رفضت الزواج من أجل تربية أولادها

مرت الأم بظروف حياتية صعبة جدًا، إلا أنها رفضت الزواج وفضلت تربيت أولادها بعد تخلي أهل زوجها عنهم، وعن مصاريفهم وعاشت على معاش الزوج وكان في ذلك الوقت 80 جنيه.

وقررت الأم أن تكمل تعليمها فدخلت فصول محو الأمية بإحدى المدارس وحصلت على شهادة محو الأمية، وتعلمت الخياطة وبدأت العمل في الخياطة وتصليح الملابس وعمل ملابس جاهزة وتريكو وبيعها من المنزل، وحصلت الأم على شهادة تخرج بقسم الخياطة والتفصيل بإحدى الجهات.

جاهدت الأم كثيرًا لتعليم أبناءها وتربيتهم تربية سليمة وجعلهم أسوياء ليقدروا على مواجهة المجتمع بكل التحديات، على الرغم من وجودها في محافظه وأهلها في محافظة أخرى فتحملت هذه المسؤولية وحدها.

وحاولت تعويض حرمانها من التعليم في أولادها فجاهدت لتعليمهم وتعلمت معهم أيضًا حتى حصل الابن الأول على بكالوريوس العلوم وعمل مدير بإحدى الشركات الأجنبية، والابن الثاني حصل على دبلوم في الخط العربي ويعمل بإحدى الهيئات الحكومية، والابنة الثالثة حصلت على ليسانس آداب وتعمل مدرسة، وقامت بزواجهم والاطمئنان عليهم.