الأم المثالية في سوهاج.. خريجة علوم وتعمل «خياطة» لرعاية بناتها الثلاثة

فازت روجينا فوزي بهادر في مسابقة الأم المثالية بمحافظة سوهاج، والتي أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي لهذا العام 2024، إذ رعت أسرتها بعد وفاة زوجها، وضحت من أجلهم، رغم رفض أسرة زوجها مساعدتها.

روجينا فوزي.. بكالوريوس علوم وتعمل خياطة

روجينا فوزي تبلغ من العمر 64 عامًا، وحاصلة على بكالوريوس علوم وتعمل خياطة، وحالتها الاجتماعية أرملة منذ 30 عامًا، لديها 3 فتيات، حصلت الابنة الأولى على بكالوريوس تربية، والثانية على ليسانس آداب، والثالثة على بكالوريوس خدمة اجتماعية.

تزوجت الأم من موظف، وبدأت معاناتها عندما توفى زوجها إثر حادث سيارة خلال ذهابه لمقر عمله، تاركا الأم وثلاثة بنات، إذ كان عمر الزوجة وقتها 33 عامًا، وأكبر أولادها تسع سنوات وأصغرهم عام ونصف.

معاش الأب كان يبلغ 136 جنيهًا، ولا يكفي مع ظروف الحياة والمعيشة الصعبة، فقامت الأم بنقل أبنائها من مدرستهم الخاصة إلى مدرسة حكومية، واستطاعت أن توفر لهم سبل الراحة والحب والحنان للأبناء.

واجهت الأم صعوبة في تنسيق وقتها ومهامها بين العمل والمنزل واحتياجات الأولاد، لأن مواعيد عملها لا تتناسب مع مواعيد مدارس أولادها، بالإضافة إلى أن ابنتها الصغرى التي تبلغ من العمر سنة ونصف كانت تعاني من تأخر في النطق والنمو الجسمي.

ذهبت الأم لأكثر من طبيب، ولكن كان مستوى التقدم بسيط جدًا، فتوجهت الأم بالطفلة إلى محافظة أخرى للمختصين واستمر هذا الوضع لمده ثلاثة سنوات، وكان الجد والجدة رافضين أن يساعدوا للأولاد من نصيبهم من معاش والدهم.

قصة كفاح الأم

ظلت الأم تكافح مع أطفالها للوصول إلى أعلى المستويات العلمية، وكانت تبذل جهدًا مضاعفًا مع الابنة الصغرى بسبب تأخرها عن أخواتها بسبب ظروفها الصحية، وكانت لا ترفض أي عمل حتى تحسن من مستوى دخلها بجانب عملها بمهنة الخياطة، حتى حصلت الابنة الأولى على بكالوريوس تربية والابنة الثانية على ليسانس آداب والابنة الثالثة بكالوريوس خدمة اجتماعية.