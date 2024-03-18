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دراما المتحدة

الأم المثالية في أسيوط.. توفي زوجها أثناء حملها وتكفلت بأبنائها بـ42 جنيها

كتب:

كريم روماني
12:59 م | الإثنين 18 مارس 2024
منى محمد علي

منى محمد علي

منى محمد علي، من محافظة أسيوط، 58 عاما، حصلت على دبلوم صنايع، وتزوجت عام 1988، في سن الـ20 من رجل كان يعمل بإحدى الهيئات الحكومية وبعد زواجها اكتشفت مرض الزوج بالقلب.

رحلة الكفاح مع الزوج

بدأت «منى» رحلة الكفاح مع الزوج بين المستشفيات والأطباء ووقفت بجانب زوجها، وبعد مرور عام من الزواج رزقت بالابنة الأولى فكانت ترعى الأب والطفلة وأم الزوج المُسنة.

توفي الزوج وهي حامل في الشهر السادس في طلفتها الثانية، وكانت الأم بمثابة الأب والأم لطفلين إضافة إلى رعاية والدة زوجها المسنة المصدومة في وفاة ابنها الوحيد، وكانت تحصل على معاش صغير يقترب من 42 جنيها، وكان هذا مصدر الدخل الوحيد للأسرة في ذلك الوقت.

شراء ماكينة خياطة

اشترت الأم المثالية ماكينة خياطة من أجل تحسين دخلها وعملت عليها لمدة 11 عاما، ورفضت الزواج مرة أخرى من أجل رعاية أولادها، وكافحت حتى حصلت الابنة الكبرى على بكالوريوس تربية، وتعمل مُدرسة وتزوجت وأنجبت 3 أولاد وحصل الابن الأصغر على بكالوريوس خدمة اجتماعية، ويعمل أعمالا حرة وتزوج وأنجب طفلين.

استمرت الأم تكافح مع والدة زوجها حتى توفيت منذ أربع سنوات، وحصلت «منى» على لقب الأم المثالية على مستوى محافظة أسيوط، حسبما أعلنته رسميا وزارة التضامن الاجتماعي.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.