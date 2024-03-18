فقدت بصرها وعلمت أولادها المكفوفين.. شادية عبدالحكيم الأم المثالية لذوي الهمم

شادية عبدالحكيم يوسف، أرملة عمرها 64 سنة، من محافظة الغربية، تزوجت من أحد أبطال حرب أكتوبر وهي صغيرة بالسن، وكانت تعاني من ضعف البصر، حسب رواية وزارة التضامن الاجتماعي، وحصلت رسميا على لقب الأم المثالية.

أنجبت شادية 5 أبناء كلهم مكفوفي البصر، وتوفى اثنان من أبنائها في عمر الـ37، حيث كانوا من ذوي الإعاقة الذهنية والبصرية، وبعد وفاتهم تبقى لها 3 أبناء من فاقدي البصر.

مؤهلات الأبناء

اشتدت المحنة على شادية، إذ فقدت هي الأخرى بصرها، فساعدها زوجها على تعلم طريقة برايل، وحرصت الأم على تعليم أبنائها ليستمروا في تعليمهم، حتى حصلوا على مؤهلات عليا، فحصل الابن الأول على ليسانس الآداب من قسم الاجتماع، وأصبح أخصائي اجتماعي أول، وحصلت الابنة الثانية على ليسانس آداب وعملت إخصائية اجتماعية، وحصل الابن الثالت على بكالوريوس تربية قسم لغة عربية، وأصبح معلمًا.

مرض الزوج

أصيب زوج شادية بمرض السرطان عام 2007، وبدأت رحلة معاناة أخرى، لترافق زوجها من محافظة لأخرى لتلقي العلاج، حتى فارق الحياة عام 2010، لتستمر الأم في رحلة كفاحها مع أبنائها الثلاثة.