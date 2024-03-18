حنان مطاوع: ربنا كرمني أوي في حياتي.. ورؤية والدي كانت صحيحة

وصفت الفنانة حنان مطاوع نفسها وهي بعمر الـ20 سنة بأنها كانت خجولة للغاية، وتريد فعل العديد من الأمور، لكنها كانت مشتتة ولا تعرف بداية الطريق، متابعة أن والدها توفى عندما كانت تبلغ من العمر 18 عاما.

حنان مطاوع: كنت شخصية متمردة

وخلال مداخلة ببرنامج «كان عمري 20» تقديم الإعلامية شافكي المنيري على الراديو «ميجا إف إم»، أضافت مطاوع أنها كانت تسمع لنصائح والديها، على الرغم من كونها متمردة على والدها أكثر من والدتها، إذ إنه كان شخصية قيادية جدا، وهي كانت مشروع لنفس الشخصية.

حنان مطاوع: رؤية والدي ثاقبة وصحيحة

وتابعت: «رؤية والدها كانت ثاقبة وصحيحة دائما، وكانت تريد أن تصبح كل آرائها صحيحة مثله»، مضيفة: «ربنا كرمني جدا، وكان حظي حلو إني أعمل الشخصيات المتنوعة والمختلفة الكثيرة للغاية هذه، ولم أكن أتصور ذلك الأمر أبدا».