مسلم يقترح تدشين اتحادات للطلاب الدراسين في الخارج لحل مشكلاتهم وربطهم بالوطن

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام في مجلس الشيوخ، ضرورة التمييز بين الطلاب المصريين الذين يحصلون على بعثات للدراسة في الخارج، والطلاب الدارسين في الخارج على نفقاتهم الخاصة.

وأشار الدكتور مسلم خلال الجلسة العامة المنعقدة في مجلس الشيوخ، إلى أنّ هناك فارقًا كبيرًا بين الفئتين، فالطلاب الحاصلين على بعثات يدرسون تحت أعين الحكومة وإشراف من وزارة التعليم العالي، بينما يواجه الطلاب الدارسين على نفقتهم الخاصة العديد من التحديات، خاصةً أولئك الذين يلتحقون بكليات قمة رغم حصولهم على مجاميع منخفضة في الثانوية العامة.

الاستفادة من الطلاب الدارسين في الخارج

وطالب الدكتور مسلم، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المخصصة لمناقشة الطلب المقدم من النائب شريف الجابري حول استيضاح خطة الحكومة بشأن الاستفادة من الطلاب الدارسين في الخارج، بوضع خطة واضحة للاستفادة من هذه الفئة، لافتا إلى أنّ المشكلة اتضحت في عدد من الأحداث، بدءًا من وباء فيروس كورونا والحرب الروسية-الأوكرانية، وكذلك الحرب في السودان، حيث تحملت الحكومة عبء مساعدة هؤلاء الطلاب بالكامل.

واقترح الدكتور مسلم تدشين اتحادات للطلاب الدارسين في الخارج لحل مشكلاتهم وحمايتهم وربطهم بالوطن، وذلك تحت إشراف وبصيرة السفارات المصرية في الخارج والمكاتب الثقافية، كما اقترح عقد جلسة أخرى لاستمرار مناقشة هذا الموضوع الهام بحضور وزير التعليم العالي.