حنان مطاوع: ما زلت أعيش بروح وطاقة فتاة العشرين.. وتفكيري زاد نضجا

قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها عندما كانت في سن العشرين لم تكن تتخيل بدا أنها تستطيع ممارسة الأمومة، ولكن عندما تزوجت وأصبحت أُمًا تغير الأمر «دايما باقول لبنتي إنها هي التي تربيني، وليس أنا اللي باربيها، ولم أتخيل أني أتأثر بهذا الشكل، فكنت أعتقد أني قوية ولم تؤثر عليا الأمومة بأي شكل، لكن اتضح العكس تماماً».

الإنسان واختيارات الحياة

وأضافت «مطاوع»، في حديثها لبرنامج «كان عمري 20»، مع الإعلامية شافكي المنيري، أن الحياة مرتبة، لكن الإنسان أيضًا يختار أشياء معينة، وبناء على هذه الاختيارات تحدث ترتيبات بعينها.

حنان مطاوع»: زدت نضج في التفكير وأصبحت كاهلة في علاقاتها

وأوضحت «مطاوع»، أن مازالت تشعر بروح فتاة الـ20، بنفس الطاقة والروح، ولكنها زادت نضجا في التفكير، موضحة أنها تحب الحياة صوت وصورة وليس صوت فقط من خلال الهاتف، أي أنها تحب اللقاءات الاجتماعية أكثر، لافتة إلى أنها تحب اللون الأسود كثيرا، وتهوى دائما شراء الكتب.