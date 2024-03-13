عضو اتحاد الناشرين المصريين: معارض الكتب في المحافظات أولوية

يستعد اتحاد الناشرين المصريين لعقد أول اجتماع له بعد إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي للمجس ومن المقرر أن يعقد الاجتماع غدا الخميس، وسيتم تشكيل هيئة المكتب واختيار رئيس جديد للاتحاد خلفا لسعيد عبده.

وقال محمود عبد النبي، عضو اتحاد الناشرين المصريين، المنتخب مؤخرا، لـ«الوطن»: سنعمل خلال الفترة المقبلة على عدد من الملفات لإعادة بناء الاتحاد وللنهوض بحركة النشر.

وأضاف: «لدي هدف سأركز عليه، وهو إحياء منافذ توزيع الكتب والتي يمكن للناشرين توزيع إصدارتهم من خلالها وتتمثل في مكتبات مصر العامة وزارة التربية والتعليم وكذلك رفع قيمة بعض المنح التي كانت تقدم للناشرين»، مؤكدا: «سأعمل جاهدا مع المجلس لإحياء هذه المنافذ لأنها رئة مهمة جدا لمبيعات الناشر».

1400 ناشر أعضاء في اتحاد الناشرين

وأوضح عضو اتحاد الناشرين المصريين: سنقدم مطالبات لوزارة الثقافة لتعود لشراء كتب من إصدارات الناشرين خاصة وإن عدد الناشرين المصريين تجاوز 1400 ناشر حاليا، ولديهم إنتاجا ضخم سنويا، مشيرا إلى أن هناك ميزانية ضخمة مخصصة لشراء الكتاب تخرج من وزارة الثقافة، لكن الوزارة تُركز على الشراء من المؤسسات الحكومية، في حين لا تُقبل على الشراء من الناشر إلا بقدر ضئيل من أجل تزويد المكتبات العامة الحكومية ومكتبات قصور الثقافة.

وتابع: كما سنقدم لكل من وزارة التعليم ووزارة التعليم العالي من أجل أن يرفع قيمة المخصص المالي لشراء الكتب من الناشرين من أجل تزويد المكتبات في المدارس والجامعات التابعة لكل وزارة، مشيرا إلى أن تنشيط حركة البيع مهمة بالنسبة للناشر، والذي سيشعر بأن هناك انتعاشة في سوق النشر، فلا يجوز أن يتكلف الناشر أعباء مالية كبيرة جدا كل سنة في حين تظل الكتب حبيسة المخازن.

وأكمل «عبد النبي»: وكما سأعمل من خلال المجلس أيضا على ملف آخر وهو إقامة معارض للكتاب في مصر (نحن 27 محافظة) ولا تُقام المعارض المحلية إلى في عدد محدود منها لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة.

وأسفرت انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين عن فوز كل من محمود عبد النبي، وأحمد رشاد، و محمود خلف، وفريد زهران، أحمد بدير، ومحمد إبراهيم العبسي، بعضوية مجلس إدارة اتحاد الناشرين.