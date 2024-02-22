أعلى عائد على شهادات الادخار في مصر 2024.. يصل إلى 30%

تقدم البنوك الحكومية أعلى عائد على شهادات الادخار في مصر 2024، وتحديدًا البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك التنمية الصناعية، بعوائد تنافسية 27% و23.5% و30%، ومدة سنة أو أقل من عام.

ونرصد في السطور التالية أعلى عائد على شهادات الادخار في مصر 2024، بحسب المواقع الرسمية للبنوك.

شهادة البنك الأهلي المصري

يوفر البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية مدة العام بعائد 27% يصرف نهاية المدة، و23.5% سنويًا يصرف شهريًا.

والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، ويمكن الاقتراض بضمانها وإصدارا بطاقات ائتمان بأنواع مختلفة، ولا يمكن الاسترداد قبل مرور 6 أشهر من اليوم التالي من طلب الشراء.

شهادة بنك مصر

يتيح بنك مصر شهادة طلعت حرب مدة العام، بعائد يصرف في نهاية المدة يكون 27%، وعائد يصرف شهريًا يكون 23.5% سنويًا، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، ولا يمكن الاسترداد قبل مرور 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ الشراء.

شهادة بنك التنمية الصناعية

يصل العائد على شهادة سمارت من بنك التنمية الصناعية إلى 30% سنويًا، وهو عائد تصاعدي يحتسب يوميًا، والمدة من يوم واحد حتى 300 يوم، والحد الأدنى للشراء 250 ألف جنيه.