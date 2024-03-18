ماذا تعني شهادات الادخار في البنوك؟.. معلومات اعرفها لأول مرة

ذكرت مؤسسة «جولد بيليون» العاملة في مجال الأبحاث والتقارير للذهب أنَّ الشهادات البنكية تعتبر في الوقت الحالي أحد اتجاهات الاستثمار الجيد مع الذهب، خاصة أنه ذو مخاطر شبه منعدمة.

وأضافت أنَّ هناك الكثير من المعلومات التي لم يعرفها الكثير عن شهادات الادخار، فهي عبارة عن شهادة بنكية تثبت حق صاحب المال في المبلغ الذي أودعه في البنك، إذ يودع الشخص مبلغًا معينًا يتمّ تثبيت قيمة العائد له طوال مدة شهادة الادخار.

شهادات الادخار من أهم الأوعية الاستثمارية

وتعتبر شهادات الادخار من أهم الأوعية الاستثمارية التي يقبل عليها عملاء البنوك من أجل الحفاظ على مدخراتهم والحصول على عائد دوري مناسب، ولذلك تتنافس البنوك فيما بينها على تقديم شهادات مرتفعة العائد أو شهادات توفر لحائزيها مزايا إضافية من أجل جذب العملاء.

ولفتت إلى أنَّه يوجد أنواع مختلفة من الشهادات في البنوك بحسب أجل انتهاء كل منها ودورية العائد المنصرف أيضاً، إذ يتراوح أجل الشهادات بين عام وعام ونصف و3 أعوام و5 أعوام و10 أعوام.

كما يتمّ صرف العائد للشهادات بشكل شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي، وقد تم استحداث بعض البنوك لشهادات ذات عائد يصرف مقدماً، حيث يحصل العميل على مجمل عائد الشهادة مقدما بشرط عدم سحب قيمة الشهادة إلا مع انتهاء أجلها، أو عائد يصرف عند انتهاء المدة الخاصة للشهادة.

وتعد أحد أهم مزايا شهادات الادخار أنّها تعد منعدمة المخاطرة تقريباً كما يستطيع صاحب الشهادة الاقتراض من البنك بموجبها، ويمكنه الحصول على إجمالي مبلغ الشهادة بعد مرور وقت محدد حسب شروط كل شهادة ويتم عمل تسوية لقيمة الفائدة المنصرفة.

ما هي شهادات الاستثمار؟

أما عن شهادات الاستثمار فهي أحد أنواع شهادات الادخار، وارتبط اسمها ببنك الاستثمار القومي وهو الوحيد الذي يصدرها بينما ينفرد البنك الأهلي المصري بإصدار وتسويق هذه الشهادات لصالح بنك الاستثمار القومي.