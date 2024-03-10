كم تحصل على عائد مرتفع من الشهادة الجديدة ببنكي الأهلي ومصر؟

يوفر أكبر بنكين حكوميين في مصر، الأهلي المصري ومصر، شهادة جديدة مدة 3 سنوات يطلق عليها الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي في الأولى، والثانية شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة، بعائد يصل إلى 30% في السنة الأولى و25% السنة الثانية و20% السنة الثالثة.

كم تحصل على عائد مرتفع من الشهادة الجديدة؟

ويمكن لصاحب المبلغ الـ50 ألف جنيه الحصول على عائد في أول سنة 15 ألف جنيه، وفي السنة الثانية 12500 ألف جنيه، وفي السنة الثالثة 10 آلاف جنيه، أي إجمالي المبلغ للـ3 سنوات 37500 جنيه.

ونرصد في السطور التالية تفاصيل الشهادة الجديدة التي تم طرحها منذ أيام، بعد قرار المركزي المصري برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

تفاصيل الشهادات الجديدة

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

- المدة 3 سنوات.

- العائد 30% السنة الأولى، 25% السنة الثانية، 20% السنة الثالثة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة

- إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بكل أنواعها.

- لا يمكن الاسترداد قبل مرور 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ الشراء.

- العائد سنوي طوال مدة الشهادة.

- معدل العائد ثابت تنافسي يتناقص سنوياً خلال فترة الشهادة.