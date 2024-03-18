حقيقة تنكيس الأعلام في بريطانيا بعد شائعة وفاة الأميرة كيت ميدلتون

تزامنًا مع الأنباء التي تفيد بأن القصر الملكي أخبر هيئة الإذاعة البريطانية BBC بالبقاء في حالة تأهُّب لإعلان مهم، ربط رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا النبأ بأنّه قد يكون بشأن تفسير اختفاء أميرة ويلز كيت ميدلتون، كما تداول البعض أنباء تفيد بـ تنكيس الأعلام في بريطانيا حدادًا على كيت مديلتون أحد أفراد العائلة المالكة، حيث انتشرت شائعات بشأن وفاتها.

حقيقة تنكيس الأعلام في بريطانيا

وانتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوجود إشعار بضرورة تنكيس الأعلام في بريطانيا، حدادًا على مزاعم وفاة الأميرة كيت ميدلتون، والتي تبين أنها شائعة، وإنزاله إلى منتصف سارية العلم، وهو ما نفته وسائل الإعلام المحلية بحسب موقع Times Now، وأكدت أنّ تنكيس الأعلام لم يحدث أبدًا، والصورة التي يتداولها البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعود لعلم السفارة البريطانية في أنقرة بتركيا في 2022 عند موت الملكة إليزابيث.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد شوهدت كيت ميدلتون أربع مرات خلال أسبوعين عندما أكد قصر كنسينغتون في لندن أنها لن تظهر للعامة قبل عيد الفصح بعد إجراء عملية جراحية في البطن في مطلع يناير الماضي، إذ أفادت التقارير أنها قد تعود إلى مباشرة أعمالها وواجباتها الملكية يوم 17 أبريل المقبل.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قال مصدر مقرب من عائلة «ويلز»، إنّ الزوجين سيكشفان عن المزيد من المعلومات حول مرض «كيت» وتعافيها في الوقت المناسب، فـ عند إجراء كيت ميدلتون العملية الجراحية في يناير الماضي لم يتم الكشف عن تفاصيل حالتها، إلا أنّ قصر كنسينغتون قال في وقت سابق إنها ليست مرتبطة بالسرطان، وأن الأميرة ترغب في أن تظل معلوماتها الطبية الشخصية خاصة.

وعلى الرغم من هذه الأسابيع القليلة المضطربة بالنسبة للعائلة المالكة التي تُحيطها الشائعات بشأن وفاة أحد أفرادها وتنكيس الأعلام في بريطانيا، فمن المتوقع أن يستمر «ويليام» و«كيت» في التمسك بتقليد إطلاق صورة جديدة للاحتفال بأعياد ميلاد أطفالهما، وستكون الصورة التالية للأمير لويس في 23 أبريل.

وفي حين لم يكن هناك تأكيد رسمي بأن كيت ميدلتون ستكون في صحة جيدة بما يكفي لحضور Trooping the Color في يونيو، إلا أنّ الملك الذي يعاني من مرض السرطان، مصمم على حضور احتفالات عيد ميلاده الرسمية.

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متى يتم تنكيس الأعلام في بريطانيا؟

ويُتبع بروتوكول محدد لتنكيس الأعلام في بريطانيا، ويختلف هذا البروتوكول حسب نوع العلم ومكان وجوده، فالعلم الوطني هو العلم الرسمي للمملكة المتحدة، ويتكون من صليب أحمر على خلفية بيضاء، أما علم الاتحاد هو العلم الرسمي لإنجلترا، ويتكون من صليب أحمر على خلفية بيضاء مع صليب أزرق في الركن العلوي الأيسر، ويتم تنكيس الأعلام بحسب البروتوكول في الأحداث الآتية:

- وفاة أحد أفراد العائلة المالكة: يتم تنكيس الأعلام في جميع أنحاء بريطانيا حدادًا على وفاة أحد أفراد العائلة المالكة.

- وفاة رئيس الوزراء: يتم تنكيس الأعلام في جميع أنحاء بريطانيا حدادًا على وفاة رئيس الوزراء.

- وفاة شخصية عامة بارزة: قد يتم تنكيس الأعلام حدادًا على وفاة شخصية عامة بارزة، مثل رئيس أساقفة كانتربري أو قائد عسكري.

- في ذكرى بعض الأحداث الحزينة: يتم تنكيس الأعلام في بعض الأحيان في ذكرى بعض الأحداث الحزينة، مثل يوم الذكرى.