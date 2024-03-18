كم تبلغ ثروة كيت ميدلتون؟.. بيان مرتقب من العائلة المالكة يزيد غموض اختفائها

تردد اسم الأميرة كيت ميدلتون كثيرًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد البيان المُرتقب الذي أعلنته العائلة المالكة البريطانية، خاصة مع الشائعات التي حاصرت العائلة هذا الأسبوع، بسبب تعاملهم مع صورة سيئة تم تعديلها بالفوتوشوب إلى جانب اختفاء العضو الأكثر شعبية في العائلة، وهو ما جعلها محط أنظار الجميع خاصة أنّها واحدة من أقوى الممالك في العالم المتقدم، إذ تبلغ قيمة إمبراطورية وندسور نحو 28 مليار دولار، واختفاء أميرة ويلز يثير كثير من التكهنات والألغاز.

ثروة الأميرة كيت ميدلتون

وبحسب موقع «Marca» فإنّ كيت ميدلتون، المعروفة أيضًا باسم كاثرين إليزابيث ميدلتون وكاثرين، أميرة ويلز، هي شخصية بارزة في العائلة المالكة البريطانية، متزوجة من الأمير ويليام، ومن المتوقع أن تصبح ملكة المملكة المتحدة، بسبب وضع زوجها في المركز الثاني في ترتيب ولاية العرش، إذ كانت كيت ميدلتون قبل زواجها الملكي، تعمل في مجال صناعة الأزياء، وحاليًا تبلغ ثروة كيت ميدلتون الصافية نحو 10 ملايين دولار.

ولدت كيت ميدلتون في 9 يناير 1982 في ريدينج بإنجلترا، ونشأت في أسرة من الطبقة المتوسطة العليا تتمتع بعلاقات قوية مع العائلة المالكة من جهة والدها، وأدى عمل والدتها الناجح بشركة Party Pieces، إلى زيادة الرخاء المالي للعائلة، وتلقت «كيت» تعليمها المبكر في إنجلترا، وشمل الالتحاق بمدارس النخبة الداخلية، قبل أن تذهب للدراسة في جامعة سانت أندروز في اسكتلندا.

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وتضمنت مساعي «كيت» المهنية العمل في شركة Jigsaw لمتاجر الأزياء بالتجزئة، ثم في وقت لاحق في شركة عائلتها Party Pieces، حتى بدأت علاقتها بالأمير ويليام خلال فترة دراستهما في جامعة سانت أندروز، وتمت خطبتهما رسميًا في عام 2010، ثم أقيم حفل زفاف تم بثه على نطاق واسع في عام 2011.

كيت ميدلتون بين رعاية الأطفال والحفاظ على البيئة

وبعد زواجها، برزت كيت ميدلتون في أنشطة الأعمال الخيرية، مع التركيز على قضايا، مثل رعاية الأطفال، والإدمان، والصحة العقلية، والحفاظ على البيئة، وقامت برعاية منظمات مثل دار رعاية الأطفال في إيست أنجليا، والعمل ضد الإدمان، ومتحف التاريخ الطبيعي، مما يدل على التزامها بإحداث تأثير إيجابي على مختلف القضايا المجتمعية.

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وخضعت صورة كيت ميدلتون العامة للتدقيق الشديد، لا سيما فيما يتعلق بحسها في الموضة، مع العديد من الأوسمة والتقدير لأسلوبها، ومع ذلك، فقد واجهت أيضًا تحديات مع وسائل الإعلام، بما في ذلك انتهاكات الخصوصية والتصوير الفوتوغرافي المتطفل، ما أدى إلى اتخاذ إجراءات قانونية واعتذارات عامة.