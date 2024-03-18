أحمد العوضي ينافس مصطفى شعبان في اللزمات.. مين يكسب؟

يشهد السباق الرمضاني لهذا العام 2024 منافسة شديدة بين عدد كبير من النجوم الذين يشاركون بعدد من الأعمال الدرامية المميزة، ومن بينهم الثنائي أحمد العوضي ومصطفى شعبان اللذان يتنافسان على تقديم اللزمات في مسلسلي حق عرب والمعلم.

لزمات أحمد العوضي في مسلسل حق عرب

حيث حرص الفنان أحمد العوضي كعادته على تقديم عدد من اللزمات في مسلسل حق عرب ضمن الحلقات التي عُرضت خلال الأيام الماضية والتي كان من بينها..

- تشكر منحرمش

- وحدوا الواحد

لزمات مصطفى شعبان في مسلسل المعلم

وفي المقابل ينافس الفنان مصطفى شعبان الفنان أحمد العوضي بتقديم عدد من اللزمات ضمن أحداث مسلسل المعلم الذي يقدمه في السباق الرمضاني لهذا العام 2024 ومن بينها ..

- على الله إن شاء الله

- أنا نصحتك وإنت براحتك

- اتوكلنا على اللي بيوكلنا

يذكر أن مسلسل حق عرب يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد العوضي ووفاء عامر ورياض الخولي ودينا فؤاد وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

أما مسلسل المعلم فيشارك فيه مصطفى شعبان وهاجر أحمد وسهر الصايغ وسلوى خطاب وأحمد فؤاد سليم وعبدالعزيز مخيون وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج مرقس عادل.