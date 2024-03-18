أشهر توقعات ليلى عبداللطيف لعام 2024.. ماذا قال عنها «العترة» في الكبير أوي 8؟

ليلى عبد اللطيف، خبيرة الفلك الشهيرة، التي باتت توقعاتها حديث منصات السوشيال ميديا، لتكون حاضرة في الموسم الرمضاني 2024 في مسلسل الكبير أوي 8، بعدما ذكرها «العترة» اسمها خلال أحداث الحلقة الـ8 فما المناسبة؟

على طريقة فيلم La Casa De Papel الإسباني الشهير، شكَّل حزلقوم عصابة لسرقة أحد البنوك، وفي أثناء تواجدهم، سمع «العترة» صوت سرينة عربيات الشرطة بالقرب منهم، الأمر الذي كان يتوقعه «جوني»، ليعبر «العترة» عن دهشته قائلًا: «يا بروف أنت قولت البوليس هييجي وجه فعلًا، ده أنت ولا ليلى عبد اللطيف».

خبيرة الفلك ليلى عبد اللطيف

توقعات عدة تنبأت بحدوثها خبيرة الفلك الأشهر على الإطلاق ليلى عبد اللطيف، التي أثارت حالة من التساؤلات والجدل، من بينها توقعها بشأن انفصال أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز.

وكان آخر ما تنبأت بحدوثه هو سقوط أحد لاعبي كرة القدم في الملعب وتوقف عضلة القلب، وجاء ذلك خلال لقائها مع الإعلامي نيشان على قناة «الجديد» بشأن إصابة لاعب رياضي شهير بأزمة صحية: «لاعب رياضي شهير يتعرض لأزمة صحية طارئة، ترافقه أحداث مثيرة وحالة كبيرة من البلبلة على أرض أحد الملاعب».

ليتحقق توقعها بشأن اللاعب، ويتعرض أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر لأزمة صحية، ينقل على أثرها إلى المستشفى، في محاولة إسعافه وإعادة النبض مجددًا، بعد توقف قلبه 90 دقيقة، ليسقط مغشيًا عليه خلال مواجهته في إحدى مباريات الدوري المصري.

مسلسل الكبير أوي 8

جرعة من الكوميديا الاجتماعية، يقدمها مسلسل الكبير أوي 8، إذ تتسارع فيه وتيرة الأحداث، ليخلق حالة من الإثارة لدى محبيه ومتابعيه، ما يدفعهم إلى متابعته يوميًا لمعرفة ما تحمله الحلقات المقبلة.

مواعيد إذاعة مسلسل الكبير أوي 8

يذاع مسلسل الكبير أوي 8 على قناة ON، ويكون العرض الأول الساعة 6:05 عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد على القناة ذاتها في تمام الثالثة فجرًا، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تعرض في التوقيت ذاته عبر منصة «WATCH IT».