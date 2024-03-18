رباعيات جديدة من تأليف نفادي في مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 8

صدى جيد حققته الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة الفنان أحمد مكي، بعدما تضمنت كالعادة أحداثًا غاية في الكوميديا تفاعل معها الجمهور، كما تضمنت إلقاء نفادي لرباعيات شعرية كالمعتاد.. فما هي كلمات رباعيات نفادي التي قالها في الحلقة الثامنة من مسلسل الكبير أوي 8؟

الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي 8

ودارت الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي 8 حول استكمال خطة سرقة البنك من قِبل حزلقوم وباقي أفراد عصابته ومنهم نفادي الذي ألقى رباعيات شعرية خلال حديثه مع رهائن البنك، وكالعادة نالت رباعياته إعجاب كثيرين من مشاهدي المسلسل.

وجاءت كلمات رباعيات نفادي الشعرية التي ألقاها على مسامع «نسمة»، إحدى رهائن البنك، كالتالي: «من أول نظرة اتشدتلك معرفش إزاي..! ولا كأني صنايعي واتشد لكوباية الشاي».

رباعيات شعرية لنفادي في الحلقة 8

فيما كانت الرباعية الشعرية الثانية التي ألقاها نفادي في الحلقة الثامنة من مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 8 تلك التي قالها لـ«السيدة الحامل»، رهينة أخرى في البنك، كالتالي: «يا شايلة الهم ومتألمة ومحدش غاتك متي تقومي بالسلامة ونشربوا موغاتك».

وشهدت الحلقات الماضية من مسلسل الكبير أوي 8 عدة رباعيات شعرية لنفادي ألقى أغلبها على الفنانة أمينة خليل، ضيفة المسلسل، ومن ضمن هذه الرباعيات:

رباعيات شعرية لنفادي في الكبير أوي 8

- «أنا العندي وطبعي العند والتكدير.. أنا السبع اللي طبخ الطبخة بالمقادير.. ولو خيروني بين اليوستفاندي والبرتقال أختار البرتقال مع أنه أصعب في التقشير».

- «ضربوا المثل بيا وبشجاعتي أنا مفضوح، من كتر ضرب المثل جالي المثل مبطوح».

- «تقول لصاحبك جاي قهوة والمدام تسمع كده.. تقفل عليك الباب كأن الفار وقع في المصيدة.. مع إن القهوة مكان جميل بين الصحاب للفضفضة.. القهوة قعدة المشغول واللي موروش غير فضى.. عليها كل أنواع الرجال مانقص غير رواد فضا.. العادي قاعد عالكراسي.. والمثقف ع المنضدة».