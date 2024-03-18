مسلسل مسار إجباري الحلقة 8.. أبناء عمر البرنس يعثران على دليل البراءة

شهد مسلسل مسار إجباري الحلقة 8 لـ أحمد داش، أحداثا مهمة في قضية مقتل الطالبة حبيية، إذ شنت خديجة ابنة خالة الطالبة المقتولة حملة عبر السوشيال ميديا على شركة الأدوية المتسببة في مقتل حبيبة بسبب الأبحاث المتعلقة بالأدوية الفاسدة، ولتبرئة الدكتور عصام صفوت المتهم في قتل حبيبة والمحكوم عليه بالإعدام ظلمًا.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 8

وخلال مسلسل مسار إجباري الحلقة 8 طلب أبناء عمر البرنس علي «عصام عمر» وحسين «أحمد داش» من عصام الجن تهكير هاتف سناء «جوري بكر» زوجة عصام صفوت، المتهم في قتل الطالبة حبيبة لمعرفة تفاصيل القضية، وعلاقتها بالمحامي مجدي حشيش الذي خسر القضية.

صفوت يطلب من زوجته إثبات براءته في مقتل حبيبة

وعلى جانب آخر من مسلسل مسار إجباري الحلقة 8، تزور سناء زوجها المحكوم عليه بالإعدام، ويطلب منها أن تحاول إخراجه من السجن بتقديم دليل البراءة وشهادتها الحقيقة، لكن زوجته لا ترغب في تقديم الدليل لكونه خانها.

وخلال البحث في أوراق أبيهما عمر البرنس، يجد الأخوان غير الشقيقان حسين وعلي دليل براءة الدكتور صفوت مصباح الذي كانا يبحثان عنه طوال الحلقات السابقة، لذا يفكران في تقديم الدليل للنيابة لتبرئة المتهم المظلوم، إلا أنهما لم يتخذا هذا القرار حيث عرفا أن والدهما «مرتشي كبير» وعلى علاقة بمجدي حشيش الذي خسر القضية ليدين الدكتور صفوت.