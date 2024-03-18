شريف منير: مسلسل بقينا اتنين يحتوي على حكايات من واقع مجتمعنا

أبدى الفنان شريف منير سعادته بقرار عرض مسلسل بقينا اتنين خلال النصف الثاني من موسم دراما رمضان 2024، مؤكدا أن العمل اجتماعي لايت يحتوي على حكايات من واقع المجتمع المصري.

تفاصيل مشاركة بقينا اتنين في موسم رمضان

وتابع منير، في بيان، أن الصدفة وضعت المسلسل على خريطة دراما رمضان، برغم كونه معد في الأساس للعرض خارج الموسم، ولكن الظروف التي أحاطت بالعمل أجلت عرضه ليدخل سباق دراما رمضان، وسط كوكبة من المسلسلات المشاركة في الموسم الدرامي الرمضاني.

وأضاف أنه سعيد بالتعاون الثاني مع المنتج كريم أبوذكري، بعدما حقق مسلسلهما الأول «إيجار قديم» نجاحا كبيرا العام الماضي، مشيرا إلى أنه يتفائل بالتعاون مع شركة k media، كما أبدى سعادته بالتعاون مع المخرج طارق رفعت، مؤكدا أنه مخرج صاحب بصمة ولديه رؤية فنية ثاقبة.

شريف منير يكشف كواليس تعاونه مع رانيا يوسف

وعن تعاونه مع رانيا يوسف، قال: «رانيا يوسف فنانة عظيمة وموهوبة، وملتزمة جدا في عملها وتعمل بشغف وحب»، مضيفا أن الشخصية التي تقدمها رانيا في الأحداث ستكون مفاجأة للجمهور؛ لأنها لم تقدم شخصية تشبهها من قبل».

وأكد شريف منير، أن مسلسل بقينا اتنين مليئ بالأحداث الشيقة والجاذبة للجمهور، كاشفا أن المؤلفة أماني التونسي موهوبة وكتبت سيناريو مميزا جدا وأحداث تتلاقى كثيرا مع الواقع في طبيعة العلاقة الزوجية وتفاصيلها.

تفاصيل الكوميديا في مسلسل بقينا اتنين

وأوضح شريف منير أنه برغم وجود الكثير من التفاصيل الكوميدية في الأحداث والمواقف، إلا أن الكوميديا في العمل تشبه الواقع وتتلاقى مع أغلب العلاقات الأسرية، مؤكدا أن شخصية أدهم في العمل جديده تماما عليه ولم يقدمها من قبل.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

الجدير بالذكر أن مسلسل بقينا اتنين مكون من 15 حلقة، ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان 2024، ويحمل طابعا اجتماعيا تشويقيا وكوميديا، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبدالله، مروه عبدالمنعم، ميمي جمال، ويعد آخر ظهور للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، وهو من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريا عبر قنوات CBC وCBC دراما" ومنصة WATCH IT.