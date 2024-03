أميرة ويلز تعتذر عن صورة للعائلة المالكة بعد نشرها.. ماذا وجد بها؟

اعتذرت كيت ميدلتون، أميرة ويلز وزوجة الأمير وليام ولي العهد البريطاني، عن صورة عائلية نشرها قصر كنسينجتون مقر العائلة المالكة، والعديد من وكالات الأنباء العالمية، وأثارت جدلًا واسعًا بسبب الحديث عن أن الصورة تم تعديلها، فما القصة؟

كانت الصورة التي تم نشرها أمس الأحد بمناسبة عيد الأم في المملكة المتحدة، وهي أول صورة رسمية منذ الحديث عن خضوع «ميدلتون» لعملية جراحية في شهر يناير الماضي، والتقطها وليام أمير ويلز، بحسب صحيفة «جارديان البريطانية».

واعتذرت أميرة ويلز عن الصورة عبر منصة «إكس»، وقالت: «مثل العديد من المصورين الهواة، أقوم أحيانًا بتجربة تحرير الصور.. أردت أن أعرب عن اعتذاري عن أي ارتباك تسببت فيه الصورة العائلية التي شاركناها بالأمس».

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother’s Day. C