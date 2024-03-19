موعد أذان الفجر تاسع أيام رمضان 2024 في القاهرة وجميع المحافظات

كشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 19 مارس، تاسع أيام شهر رمضان المبارك 2024 بالقاهرة وجميع المحافظات، لتوضيح فروق التوقيت، وخصوصًا موعدي أذان الفجر والمغرب.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل وموعد أذان الفجر تاسع أيام رمضان 2024 في القاهرة وجميع المحافظات اليوم الثلاثاء 19 مارس، وفقًا لإمساكية رمضان 2024 وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد أذان الفجر في القاهرة اليوم

ويأتي موعد أذان الفجر في القاهرة اليوم الثلاثاء الموافق تاسع أيام شهر رمضان في تمام الساعة 4:33 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 11-3-2024 نحو 13:53 ساعة.

أذان الفجر اليوم في الجيزة الثلاثاء 19-3-2024

ويُرفع أذان الفجر اليوم في الجيزة الثلاثاء 19-3-2024 في تمام الساعة 4:34 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم نحو 13:53 ساعة.

موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم

وبحسب إمساكية رمضان 2024 فإنّ موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء في الإسكندرية سيكون في تمام الساعة 4:37 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 13:54 .

موعد أذان الفجر اليوم في جميع المحافظات

ويحل موعد أذان الفجر اليوم في جميع المحافظات مبكرًا عن الأمس بمقدار يتراوح بين دقيقة لدقيقتين، إذ يأتي كما يلي:

موعد أذان الفجر اليوم في الإسماعيلية: 4:28 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في أسوان: 4:31 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في أسيوط: 4:36 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الأقصر: 4:31 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في البحر الأحمر: 4:24 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في البحيرة: 4:35 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في بني سويف: 4:34 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في بورسعيد: 4:28 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في جنوب سيناء: 4:27 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الدقهلية: 4:31 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في دمياط: 4:29 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في سوهاج: 4:34 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في السويس: 4:28 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الشرقية: 4:31 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في شمال سيناء: 4:22 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الغربية: 4:33 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الفيوم: 4:35 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في قنا: 4:30 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في مطروح: 4:48 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ: 4:33 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في المنيا: 4:37 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الوادي الجديد: 4:49 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في المنوفية: 4:33 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في القليوبية: 4:33 صباحًا.