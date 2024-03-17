موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الأحد 17-3-2024 وعدد ساعات الصيام

بدأ العد التنازلي لحلول موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الأحد 17-3-2024 ووقت الشروق، معلنًا بدء صيام سابع أيام شهر رمضان المبارك 1445 هجريًا، إذ أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية، موعد أذان الفجر، وتوقيت الإفطار والسحور، فضلًا عن موعد شروق الشمس، وذلك لما تمثله تلك الأوقات من أهمية كبرى لجموع المسلمين.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل وموعد موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الأحد 17-3-2024 ووقت الشروق، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

يأتي موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الأحد، مبكرًا بمقدار دقيقة عن الأمس، كما يأتي موعد السحور والإمساك والشروق، مبكرًا بمقدار دقيقة أيضًا، وذلك بحسب ما ورد في إمساكية رمضان 1445 هجريًا.

أذان الفجر اليوم في الفيوم الأحد 17-3-2024

ويرفع أذان الفجر اليوم في الفيوم الأحد 17-3-2024 طبقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024، في تمام الساعة 4:38 صباحًا، بينما يبدأ وقت السحور في تمام الساعة 2:18 صباحًا ويستمر حتى وقت الإمساك في تمام الساعة 4:18 صباحًا.

موعد شروق الشمس في الفيوم اليوم

وفيما يخص موعد شروق الشمس في الفيوم اليوم، الذي يعلن انتهاء وقت الفجر، فإنّه يبدأ في تمام الساعة 6:04 صباحًا.

موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم

ويعد موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم، أحد أبرز الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء وأبرزها دعاء القنوت: «اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت نور السماوات والأراض، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني وأنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت».

عدد ساعات الصيام اليوم الأحد 17-3-2024 في الفيوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الأحد 17-3-2024 في الفيوم، الموافق سابع أيام الصوم نحو 13 ساعة و49 دقيقة، بزيادة قدرها نحو دقيقتين عن الأمس.