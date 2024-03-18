موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الاثنين 18-3-2024 وعدد ساعات الصيام

يترقب آلاف المسلمين، موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الاثنين 18-3-2024 لتناول الإفطار الذي يُعلن انتهاء ثامن أيام الصيام رسميًا، إذ يتأخر موعد الأذان اليوم تلو الآخر بمقدار يتراوح بين دقيقة إلى دقيقتين ليصبح موعد الأذان في تمام الساعة 6:20 في آخر أيام شهر الصيام، بحسب ما ورد في إمساكية رمضان 2024.

وفي السطور الآتية، تستعرض تفاصيل موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الاثنين 18-3-2024 ضمن مواقيت الصلاة ثامن أيام الصيام بحسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

ويأتي موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الاثنين 18-3-2024 الموافق ثامن أيام الصيام في نفس موعده أمس دون تأخير، ويوليه الآلاف أهمية كبرى نظرًا لارتباطه بموعد الإفطار، وذلك بحسب إمساكية رمضان 2024، فيما يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم نحو 13 ساعة و50 دقيقة بزيادة قدرها دقيقة واحدة عن الأمس.

موعد أذان المغرب في الفيوم الاثنين 18-3-2024

وتكشف إمساكية رمضان 1445، موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الاثنين 18-3-2024 الموافق ثامن أيام الصيام ضمن مواقيت الصلاة اليوم، التي تتغير بصورة يومية بحسب الشروق والغروب، كما حددت الهيئة العامة للمساحة المصرية، إذ يرفع أذان المغرب في تمام الساعة 6:07 مساءً، بينما يكون أذان العشاء 7:24 مساءً، ويعقبها صلاة التراويح.

موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم

ووفقًا لمواقيت الصلاة فإنّ موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم يبدأ في تمام الساعة 6:17 مساءً، إذ أعلنت الأوقاف في بيان سابق لها إنّ مدة الانتظار بين الأذان والإقامة في جميع الصلوات يبلغ نحو 10 دقائق، عدا صلاة الفجر التي تبلغ نحو 20 دقيقة.

ويحل أذان الظهر اليوم الاثنين في تمام الساعة 12:05 مساءً، بينما أذان العصر في تمام الساعة 3:31 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الفيوم الاثنين 18-3-2024

ويرتبط موعد الإفطار اليوم في الفيوم الاثنين 18-3-2024 ارتباطًا وثيقًا بموعد أذان المغرب، إذ ينكسر الصيام وينتهي برفع أذان المغرب، حيث يأتي في تمام الساعة 6:07 مساءً.

ويبدأ موعد السحور من الساعة 2:15 صباحًا وحتى وقت الإمساك 4:15 صباحًا.

ويكون موعد شروق الشمس في الفيوم اليوم الساعة 6:01 صباحًا.