إقبال كبير على معرض جامعة بنها للسلع الغذائية بأسعار مخفضة

شهد معرض جامعة بنها للسلع المخفضة الذي افتتحه الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، إقبالا كبيرا من المواطنين والعاملين بالجامعة، لشراء المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة.

منتجات غذائية بأسعار مخفضة

واستمع رئيس جامعة بنها خلال افتتاح المعرض، إلى شرح من عمداء الكليات المشاركة في المعرض حول ما يتضمنه المعرض من منتجات غذائية تشمل «لحوم، دواجن، أرانب، بيض، ألبان، وخضروات، ومنظفات صناعية»، بالإضافة إلى مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك.

دور خدمي ومجتمعي لجامعة بنها

وأكد الجيزاوي أن المعرض يأتي في إطار الدور الخدمي والمجتمعي الذي تقوم به من خلال توفير المنتجات والسلع الاستراتيجية والمساهمة في توفير الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن جميع المعروضات عالية الجودة وتباع بأسعار التكلفة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

إقبال على معرض جامعة بنها

من جانبه قال الدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، إن المعرض يضم منتجات كليات الزراعة والطب البيطري والعلوم، ويأتي من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية لخدمة المجتمع المحلي، مضيفا أن الإقبال على المنتجات التي تتميز بالجودة العالية وانخفاض الأسعار يؤكد الثقة التي تتمتع بها منتجات جامعة بنها.

يذكر أنه تم التنسيق مع الكليات المشاركة لتقديم جميع المنتجات، وجرى تخصيص مكان المعرض في كلية التجارة تيسيرا على العاملين بالجامعة والمواطنين.