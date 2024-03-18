أمطار غزيرة تضرب العريش.. ومجلس المدينة يتحرك لإزالتها

واصل مجلس مدينة العريش، جهوده، لشفط وإزالة المياه من شوارع المدينة، جراء الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة على مرتين، اليوم، التي كان آخرها بالتزامن مع صلاة التراويح.

وذكر مجلس مدينة العريش في بيان، أن قسم الأزمات والطوارئ يواصل التعامل مع «رواكد الأمطار» في بعض المنحنيات بالشوارع والميادين، والعمل على تسليك غرف الصرف الصحي، وغرف تصريف الأمطار.

إزالة رواكد الأمطار من شوارع المدينة والميادين

وكشف مجلس المدينة، عن إزالة «رواكد الأمطار» من ميادين النصر والرفاعي وسوق السمك، وبعض المناطق الجانبية لميادين العريش الرئيسية.

وأشار إلى أن قسم الطوارئ والأزمات يتابع أحوال الطقس لحظة بلحظة، موضحا أنه لم يتلق أي شكاوى من المواطنين، وأن الأمطار لم تتسبب في أي من المشكلات.

امطار غزيرة بالتزامن مع صلاة العشاء

بدوره، أكد المرصد المناخي لمجلس مدينة العريش في بيان، سقوط أمطار مرتين اليوم «الأولى عصرا وكانت خفيفة، والثانية بالتزامن مع موعد صلاة العشاء، وكانت ما بين متوسطة وغزيرة».

وحذر المرصد المناخي، من استمرار الأجواء الشتوية، مؤكدا هبوط أمطارا أخرى خلال الساعات القليلة القادمة، لافتا إلى أن الأوضاع المناخية مستمرة في التقلبات حتى مساء غدا الثلاثاء، تزامنا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وهبوب رياح باردة على غالبية الأنحاء.