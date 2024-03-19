ينتظر المشاهدون الحلقة الجديدة من مسلسل بيت الرفاعي لمعرفة ما سيحدث بعد عمل ملك قورة الذي تؤدي دور رقية في ملهى ليلي بأحد الفنادق للمساعدة في المصاريف بعد طرد ابن عمهم لهم من بيت العائلة والحصول على ميراثها هي وأشقائها وتتعرض لهجوم أحد الأشخاص عليها الذي كان يجلس بالبار بعد انتهاء عملها في الشارع، ويكون موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 9 على قناة on الیوم، يكون في الساعة 9 مساء والإعادة 1:30 صباحًا، و9:45 صباحًا.

وبالنسبة لموعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 9 على قناة on drama، يكون في الساعة 2 صباحًا، و6:15 صباحًا، و4:45 مساء في اليوم التالي.

فريق عمل مسلسل بيت الرفاعي

ومسلسل بيت الرفاعي من بطولة الفنان أمير كرارة، والفنان أحمد رزق، والفنان سيد رجب، وصفاء الطوخي، الفنانة ملك قورة، الفنان محمد لطفي، وهو من تأليف بيتر ميمي وإخراج نادر جلال.

مسلسل بيت الرفاعي

وملخص مسلسل بيت الرفاعي، يدور بشأن ياسين الطبيب الذي يؤدي دوره أمير كرارة، يتم اتهامه بقتل والده بعد نقاش حاد بينهما، ويهرب من الشرطة ويتجول من مكان لآخر في محاولة منه لمعرفة من الذي قتل والده، وتتوالى الصراعات والمشكلات.