يرصد الوطن في السطور التالية، مواعيد عرض مسلسل صدفة على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 9؛ إذ ينتظر متابعي الفنانة ريهام حجاج، ما سيحدث في الحلقة المقبلة، خاصة أن حلقة أمس شهدت اختطافها على يد مجهول من أمام مدرستها.

مواعيد عرض مسلسل صدفة على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 9

ويأتي موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، على قناة الحياة، في تمام الساعة 8:15 مساءً، وهو العرض الأول.

ويأتي العرض الثاني من مسلسل صدفة الحلقة 9 على شاشة قناة cbc، في تمام الساعة 10:30 مساءً، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

ويعرض مسلسل صدفة الحلقة 9 على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباح اليوم التالي.

بينما تعرض الحلقة 9 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباح اليوم التالي.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، من بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدى الشامي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.