تقلبات جوية ورياح وأمطار.. ماذا يحدث في طقس الأسبوع الأخير من الشتاء؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الأيام المقبلة في الفترة من الثلاثاء 19 مارس 2024 إلى الأحد 24 مارس 2024، الأسبوع الأخير في فصل الشتاء، حيث تشهد البلاد تقلبات جوية وعودة الأجواء الباردة.

حالة الطقس الأيام المقبلة

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون باردًا ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، مشيرة إلى أنها قد تكون رعدية أحياناً على فترات متقطعة، كما تشهد مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري أمطارا خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 20% تقريبا على جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء.

الظواهر الجوية المتوقعة

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة، مشيرة إلى أنها تزيد من الإحساس ببرودة الطقس وتستمر حتى يوم الأحد المقبل.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه بدءا من الأربعاء المقبل والموافق 20 مارس تشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تنصح باتخاذ اللازم

وحذرت الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، لافتة إلى أنه تستمر صباحا أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت.

ونصحت الأرصاد الجوية باتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.