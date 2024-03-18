ملخص الحلقة 9 من مسلسل لحظة غضب.. صبا مبارك تنفذ أول مهمة للحصول على فيديو القتل

عرضت منذ قليل، الحلقة 9 من مسلسل لحظة غضب بطولة صبا مبارك، على منصة watch it أحد أعمالها الأصلية، شهدت الحلقة أحداثا مشوقة وغامضة.

ملخص الحلقة 9 من مسلسل لحظة غضب

بدأت الحلقة 9 من مسلسل لحظة غضب بذهاب صبا مبارك إلى صديقتها حتى تساعدها في العمل الذي طلبه منها جارها علي قاسم مقابل إعطائها فيديو قتلها لزوجها فأخبرتها أن هذا العمل يتطلب لبس جديد يصغر سنها.

ذهب مصطفى إلى السوبر ماركت الموجود أمام منزل شريف الثاني الذي تقيم فيه زوجته الثانية بهدف مراجعة الكاميرات يوم إخفاء محمد فراج «شريف»، ولكن لم تظهر سيارة شريف في تسجيل هذا اليوم.

ذهبت صبا مبارك إلى الرجل الذي طلب منها جارها أن تجعله يمضي على ورقه لتتعرف عليه في أحد المطاعم بطريقة ما فركبت معه السيارة، ونجحت أن تجعله يمضي على هذه الأوراق لتكون بذلك نفذت أول مهمة لها.

ذهب مصطفى إلى القسم ليطلب إذن النيابة ليراقب كاميرات الصيدلية المتواجدة أمام منزل صبا مبارك حتى يعرف هل شريف نزل بالفعل يوم عيد ميلاد يمنى أم لا؟ هل يمنى تكذب عليه منذ البداية أم لا؟

موعد عرض مسلسل لحظة غضب

يعرض مسلسل لحظة غضب على منصة watch it يوميا في تمام الساعة الحادية عشر مساء.