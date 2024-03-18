مسلسل لحظة غضب الحلقة 9.. صبا مبارك تنجح في تنفيذ أول مهمة بعملها الجديد

في الحلقة 9 من مسلسل لحظة غضب، تعيش الفنانة صبا مبارك، التي تجسد دور «يمنى»، أوقات توتر بفعلها أشياء أول مرة تتعرض لها؛ إذ نفذ أول مهمة طلبها جارها علي قاسم منها، وهي الحصول على إمضاء من رجل ما بأي طريقة ممكنة.

أحداث الحلقة 9 من مسلسل لحظة غضب

بدأت الحلقة 9 من مسلسل لحظة غضب، بذهاب صبا مبارك «يمنى» إلى صديقتها حتى تساعدها في العمل الذي طلبه منها جارها علي قاسم، مقابل إعطائها فيديو قتلها لزوجها، فأخبرتها أن هذا العمل يتطلب لبس جديد يصغر سنها.

ذهب محمد شاهين «مصطفى»، إلى السوبر ماركت الذي يتواجد أمام منزل شريف الثاني، الذي تقيم فيه زوجته الثانية، بهدف مراجعة الكاميرات يوم إخفاء محمد فراج شريف، لكن لم تظهر سيارة شريف في تسجيل هذا اليوم.

وذهبت صبا مبارك «يمنى»، إلى الرجل الذي طلب منها جارها أن تجعله يمضي على ورقة، لتتعرف عليه في أحد المطاعم بطريقة ما، فركبت معه السيارة، وجعلته يمضي على هذه الأوراق، لتكون بذلك نفذت أول مهمة لها.

وذهب محمد شاهين «مصطفى» إلى القسم، ليطلب أذن النيابة ليراقب كاميرات الصيدلية المتواجده أمام منزل صبا مبارك، حتى يستطيع أن يعرف إلى أين ذهب شريف يوم عيد ميلاد يمنى.

موعد عرض مسلسل لحظة غضب

يعرض مسلسل لحظة غضب على منصة watch it يوميا في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

وأبطال مسلسل لحظة غضب، صبا مبارك، ومحمد شاهين، وعلي قاسم، وناردين فرج، وسارة عبد الرحمن.