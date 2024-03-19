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وزير الإسكان يصدر قراراً بإزالة التعديات عن 53 فدانا في «قنا الجديدة»

كتب:

أيمن حمزة
09:55 ص | الثلاثاء 19 مارس 2024
حملة «الإسكان» خلال استرداد أراضي الدولة بالفشن

حملة «الإسكان» خلال استرداد أراضي الدولة بالفشن

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بإزالة التعديات ومخالفات البناء على مساحة 53.5 فدان في مدينة قنا الجديدة، بعد رفض طلبات توفيق أوضاعها.

استرداد 41 فدانا في الفشن الجديدة

وفي بيان صحفي، قال الجزار إن الوزارة نجحت في إزالة التعديات الواقعة على مساحة 41.5 فدان في مدينة الفشن الجديدة بمحافظة بني سويف، مؤكداً مواصلة حملات إزالة أعمال البناء المخالف والتعديات والغلق والتشميع للأنشطة المخالفة، كما شدد على عدم التهاون مع المعتدين على أملاك الدولة والمخالفين، والالتزام بتنفيذ الإزالات في المهد، وأوضح المهندس وليد عبد الرحمن حجاجى، رئيس جهاز مدينتي الفشن وملوى الجديدتين، أن حملة الإزالة شملت عدداً من القرارات السابق إصدارها.

 

 

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.