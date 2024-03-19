شهدت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 19-3-2024 استقرارا ملحوظا في الأسواق، حيث بلغ سعر كيلو لحم البتلو اليوم نحو 396 جنيها، ويأتي استقرار الأسعار في الأسواق تزامنا مع الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة عبر منافذ البيع المتعددة.

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 19-3-2024 في الأسواق

استقرت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 19-3-2024 في الأسواق، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار اللحوم اليوم، وفقا للأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

سعر اللحوم اليوم في الأسواق

سجل سعر كيلو لحم البتلو اليوم في الأسواق 396 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو لحم البتلو بعظم 371 جنيها.

وبلغ سعر كيلو لحم الكندوز اليوم 384 جنيها، بينما استقر سعر كيلو لحم الكندوز الكبير عند321 جنيها، ووصل سعر كيلو لحم الكندوز الصغير لـ372 جنيها في الأسواق اليوم.

وعن سعر كيلو اللحم الضأن فسجل 404 جنيهات، بينما بلغ سعر كيلو اللحم الضأن بعظم 366 جنيها في الأسواق اليوم.