تراجع أسعار اللحوم اليوم في الأسواق.. «كم سجل الكيلو؟»

سجلت أسعار اللحوم اليوم الإثنين 18 مارس 2024، في مصر، انخفاضًا كبيرًا لبعض الأنواع، وبلغ سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير 313 جنيهًا بعد انخفاضه بقيمة 15.36 جنيه، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم

وانخفضت أسعار اللحوم اليوم الإثنين 18 مارس 2024، في عدد كبير من الأسواق المصرية، بالنسبة للمستهلك، وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر اللحوم الحمراء اليوم، بحسب آخر التحديثات المعلنة، من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر اللحوم اليوم في الأسواق

سجل سعر كيلو اللحم الضأن بعظم تراجعًا اليوم الإثنين في الأسواق، بقيمة 19.16 جنيه، ووصل متوسط سعر الكيلو إلى نحو 366.86 جنيه.

سجل سعر كيلو اللحم الضأن تراجعًا اليوم الإثنين في الأسواق، بقيمة 7.94 جنيه، ووصل متوسط سعر الكيلو إلى نحو 404.61 جنيه.

سجل سعر كيلو اللحم كندوز كبير تراجعًا اليوم الإثنين في الأسواق، بقيمة 11.69 جنيه، إذ سجل متوسط سعر الكيلو نحو 321.6 جنيه.

سجل سعر كيلو اللحم الكندوز تراجعًا اليوم الإثنين في الأسواق، بقيمة 1.92 جنيه، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 384.28 جنيه.

تراجع أسعار اللحوم الحمراء

استقر سعر كيلو اللحم البتلو بعظم اليوم الإثنين في مختلف الأسواق المحلية، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 371.67 جنيه.

استقر سعر كيلو اللحم البتلو اليوم الإثنين في مختلف الأسواق المحلية، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 396.4 جنيه.

استقر سعر كيلو اللحم كندوز صغير اليوم الإثنين في مختلف الأسواق المحلية، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 372.75 جنيه.