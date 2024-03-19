حددت الهيئة العامة للمساحة المصرية مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الثلاثاء 19-3-2024، إذ يتغير موعدها كل يوم بزيادة أو ينقص دقيقة أو دقيقتين عن اليوم السابق.

مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الثلاثاء 19-3-2024

وأشارت الهيئة العامة للمساحة إلى أنه جرى تحديد مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الثلاثاء 19-3-2024 والتي جاءت كالتالي:

- موعد صلاة الظهر: الساعة 12 ظهرا و2 دقيقة.

- موعد صلاة العصر: الساعة 3 مساء و29 دقيقة.

- موعد صلاة المغرب: الساعة 6 مساء و5 دقائق.

- موعد صلاة العشاء: الساعة 7 مساء و24 دقيقة.

- موعد صلاة التراويح: عقب صلاة العشاء مباشرة الساعة 7 مساء و40 دقيقة.

- موعد صلاة الفجر: الساعة 4 صباحا و31 دقيقة.

عدد ساعات الصيام في الدقهلية اليوم الثلاثاء 19-3-2024

وأشارت الهيئة إلى أن عدد ساعات الصيام في الدقهلية اليوم الثلاثاء 19-3-2024 نحو 13 ساعة و54 دقيقة بدأت من أذان صلاة الفجر الساعة 4 صباحا و31 دقيقة حتي أذان المغرب الساعة 6 مساء و5 دقائق.

موعد انتهاء شهر رمضان

ووفقا لإمساكية شهر رمضان، فمن المقرر أن ينتهي الشهر الكريم يوم الأربعاء 9 أبريل، وهو موعد انتهاء شهر رمضان وفقا للهيئة العامة للمساحة المصرية.