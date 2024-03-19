رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الثلاثاء 19-3-2024

كتب:

آية حسنين
10:52 ص | الثلاثاء 19 مارس 2024
رمضان

رمضان

حددت الهيئة العامة للمساحة المصرية مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الثلاثاء 19-3-2024، إذ يتغير موعدها كل يوم بزيادة أو ينقص دقيقة أو دقيقتين عن اليوم السابق.

مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الثلاثاء 19-3-2024

وأشارت الهيئة العامة للمساحة إلى أنه جرى تحديد مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الثلاثاء 19-3-2024 والتي جاءت كالتالي:

- موعد صلاة الظهر: الساعة 12 ظهرا و2 دقيقة.

- موعد صلاة العصر: الساعة 3 مساء و29 دقيقة.

- موعد صلاة المغرب: الساعة 6 مساء و5 دقائق.

- موعد صلاة العشاء: الساعة 7 مساء و24 دقيقة.

- موعد صلاة التراويح: عقب صلاة العشاء مباشرة الساعة 7 مساء و40 دقيقة.

- موعد صلاة الفجر: الساعة 4 صباحا و31 دقيقة.

عدد ساعات الصيام في الدقهلية اليوم الثلاثاء 19-3-2024

وأشارت الهيئة إلى أن عدد ساعات الصيام في الدقهلية اليوم الثلاثاء 19-3-2024 نحو 13 ساعة و54 دقيقة بدأت من أذان صلاة الفجر الساعة 4 صباحا و31 دقيقة حتي أذان المغرب الساعة 6 مساء و5 دقائق.

موعد انتهاء شهر رمضان

ووفقا لإمساكية شهر رمضان، فمن المقرر أن ينتهي الشهر الكريم  يوم الأربعاء 9 أبريل، وهو موعد انتهاء شهر رمضان وفقا للهيئة العامة للمساحة المصرية.

اقرأ المزيد:

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 19-3-2024

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الثلاثاء 19-3-2024.. وعدد ساعات الصيام

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الثلاثاء 19-3-2024

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الثلاثاء 19-3-2024

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم الثلاثاء 19-3-2024 
بقلم آية حسنين