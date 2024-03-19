«معلومات الوزراء»: تصدير 31 ألف طن خضراوات وفاكهة إلى البرازيل في 2023

أكّد مركز معلومات مجلس الوزراء أنَّ مصر تعمل على توسيع أسواقها التصديرية للخضراوات والفواكه، مشيرًا إلى أنَّ البرازيل تعد إحدى أكثر الوجهات الواعدة.

المصدرون المصريون ضاعفوا شحناتهم من الفاكهة والخضراوات إلى البرازيل

وأضاف مركز معلومات الوزراء في تقرير صادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية» ، أنَّه في عام 2023 ضاعف المصدرون المصريون شحناتهم من الفواكه والخضراوات الطازجة والمجمدة إلى البرازيل، واكتسبوا موطئ قدم قوي لبعض المنتجات.

مصر أكبر مورد للبرتقال المستورد إلى البرازيل

وخلال عام 2023، استوردت البرازيل أكثر من 31 ألف طن من الخضار والفواكه من مصر، بما في ذلك الفراولة والحمضيات المجهدة «البرتقال، واليوسفي»، وكان المحرك الرئيس لنمو إجمالي صادرات منتجات الفاكهة والخضراوات من مصر إلى البرازيل في عام 2023 هو الزيادة الكبيرة في صادرات الفراولة المجمدة، والتي زادت بأكثر من 7 أضعاف مقارنة بعام 2022، لتصل إلى 16 ألف طن، ومثلت 86% من سوق الواردات البرازيل، كما ظلت مصر أكبر مورد للبرتقال المستورد إلى البرازيل للعام الثاني على التوالي، إذ صدرَت نحو 12 ألف طن من هذه الفاكهة.