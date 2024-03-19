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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم الثلاثاء 19-3-2024

كتب:

آية حسنين
12:01 م | الثلاثاء 19 مارس 2024
أجواء رمضان.. تعبيرية

أجواء رمضان.. تعبيرية

حددت الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم الثلاثاء 19-3-2024، والذي يأتي بالتزامن مع موعد الإفطار بعد صيام أكثر من 13 ساعة تبدأ من صلاة الفجر.

موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم الثلاثاء 19-3-2024

ويستعرض التقرير التالي موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم الثلاثاء 19-3-2024، والذي جاء الساعة 6 مساء و5 دقائق.

موعد صلاة المغرب في الدقهلية اليوم الثلاثاء 19-3-2024

وجاء موعد صلاة المغرب في الدقهلية اليوم الثلاثاء 19-3-2024  بعد انتهاء رفع الأذان بدقائق بسيطة ليكون موعد إقامة الصلاة الساعة 6 مساء و7 دقائق.

موعد الإفطار في الدقهلية اليوم الثلاثاء 19-3-2024 

وحددت الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد الإفطار في الدقهلية اليوم الثلاثاء 19-3-2024، والذي يأتي الساعة 6 مساء و5 دقائق.

عدد ساعات الصيام في الدقهلية اليوم الثلاثاء 19 مارس

وأشارت الهيئة العامة للمساحة المصرية أنه تم تحديد عدد ساعات الصيام في الدقهلية اليوم الثلاثاء 19 مارس والتي جاءت نحو 13 ساعة و54 دقيقة ، تبدأ من أذان الفجر الساعة 4 صباحًا و31 دقيقة حتي أذان المغرب الساعة 6 مساء و5 دقائق.

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