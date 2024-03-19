مسلسل حق عرب الحلقة 9.. أحمد العوضي في خلاف مع والدته بسبب عمله

هاجمت الفنانة سلوى عثمان والتي تجسد شخصية ماجدة والدة عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، في مسلسل حق عرب على شاشة قناة ON Drama، ضمن الموسم الرمضاني الحالي.

عرب السويركي يرفض خيانة المعلم عبد ربه

وقدم رجل الأعمال المنافس لـ المعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي، عرضًا مُغريًا للعمل مع عرب السويركي حتى يتعاون معه بدلًا من المعلم عبد ربه مقابل مبلغ مالي كبير وأن يكون كبير السوق، ولكن عرب السويركي رفض العرض المقدم له لأنه لن يترك العمل مع المعلم عبدربه.

خلاف عرب السويركي ووالدته

ودخل عرب السويركي في مناقشة حادة مع والدته ماجدة والتي هاجمته لإصراره على العمل مع من قتل والده، وأوصته بالأخذ بثأر والده منه ولكنه لم يستمع لها ولم يهتم لأمرها، مبينة أنَّ شقيقه على كان على حق عندما اتهمه بأنه أناني ولا ينظر إلا إلى مصلحته.