مسلسل كامل العدد +1 الحلقة التاسعة.. ما مصير الدكتور أحمد وزوجته ليلى؟

مغامرات وأحداث تغلب على أجواء مسلسل كامل العدد وتمر بها عائلة ليلى والدكتور أحمد منذ بداية الجزء الثاني من المسلسل الكوميدي العائلي، إذ تتوالى المواقف الشيقة في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة التاسعة التي ينتظر فيها الجمهور ماذا سيحدث لأحمد بعد تسليمه للشرطة في الحلقة السابقة,

ومن المتوقع أن يشهد مسلسل كامل العدد+1 الحلقة التاسعة محاولة أحمد الذي يؤدي دوره الفنان شريف سلامة إقناع الشرطة بأنه ليس مذنب، أو تأتي ليلى التي تؤدي دورها الفنانة دينا الشربيني وتنقذه من الموقف المحرج الذي وضع به.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة التاسعة

وانتهت الحلقة السابقة من المسلسل على ذهاب ليلى وأحمد لحفل الهالوين وقررا التنكر والتعرف على بعضهما كأنّهما لا يعرفا بعضهما من قبل ولكنه يفشل في ذلك ويكرر تعارفه مرة تلو الأخرى، ليعتقد المسئولين عن الحفل بأنّه يتحرش بها، ليتمّ القبض عليه ثناء تواجد ليلى في الحمام، لتتوالى الأحداث في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة التاسعة.

تدور أحداث مسلسل كامل العدد +1 في إطار اجتماعي حول عائلة أحمد وليلى اللذان يواجهان مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية.