مسلسل مسار إجباري الحلقة 10.. أحمد داش يتقرب لزوجة الدكتور عصام

كشفت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل مسار إجباري، عن استمرار حسين «أحمد داش» في التقرب وتوطيد علاقته مع سناء «زوجة الدكتور عصام»، بعد أن أكد له شقيقه علي «عصام عمر» أنّ لديها الكثير من المعلومات حول قتل «مسعد» للطالبة حبيبة، فضلا عن اتفاقها مع محامي زوجها «مجدي حشيش» على عدم فبركة الأدلة ضده مقابل رشوة كبيرة، وهذا ما سيتضح أكثر من خلال حلقة الليلة من مسلسل مسار إجباري «الحلقة 10» بطولة صابرين وبسمة وعصام عمر.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 10.. أحمد داش يتقرب من زوجة الدكتور عصام

وتواصل أحداث مسلسل مسار إجباري الحلقة 10، بطولة عصام عمر وأحمد داش وبسمة ومي الغيطي وصابرين، عندما يعلن «حسين» لوالدته «نعمات» بسمة، أنّ والده الراحل «حسن البرنس» محمود البزاوي فبرك أدلة قضية قتل طالبة جامعية، ولفق التهمة لأستاذها في الجامعة، وكان يستعد بمجرد خروجه من المستشفى أن يذهب للنيابة للاعتراف على نفسه وتقديم الدليل الموجود معه، ما عرضها لصدمة كبيرة.

وعلى الجانب الآخر، تشعر «إحسان» الزوجة الثانية لعمر البرنس، بالخوف الشديد على أبنائها وعلى «حسين» شقيقهم، من العصابة التى تطاردهم للحصول على الدليل قبل تقديمه للنيابة، وهذا وأكثر يتواصل يوميا في حلقات مسلسل مسار إجباري.