ما عقوبة حيازة «البومب والصواريخ» في رمضان؟.. قانوني يجيب

أكد الخبير القانوني، محمود الحديدي، أن القانون المصري حدد عقوبة حيازة المفرقعات «البومب والصواريخ»، كونها تسبب أضرار مختلفة على المواطنين والسلامة العامة.

وأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن» أن استعمال الألعاب النارية بحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، أكد أن حيازة أو صناعة المفرقعات والمواد المتفجرة وما في حكمها تعرض المواطن لعقوبة السجن المؤبد، وذلك في حال أن يكون هذا الفعل دون ترخيص.

آلات وأدوات صناعة المفرقعات

وأشار إلى أن القانون تطرق أيضا لأجهزة وأدوات صناعة المفرقعات، فحيازتها دون تصريح تعرض المواطن لعقوبة السجن المؤبد أو المشدد، موضحا أن المحكمة تقضي بمصادرة محل الجريمة وكل ما جرى استخدامه فيها، وذلك بالإضافة إلى تطبيق العقوبات سالفة الذكر، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي حرصا من القانون المصري على حفظ السلامة العامة داخل المجتمع.