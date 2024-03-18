يسعى كثير من المسلمين إلى معرفة موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الاثنين الـ8 من شهر رمضان، إضافة إلى مواقيت الصلاة حتى يتمكن المؤمنين من تنظيم يومهم بين الطاعات وأداء الفروض الخمس والمحافظة على الدوام واللقاءات الأسرية والعائلية.

وفي التقرير التالي، يعرض موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم للقراء في الوطن العربي، موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الاثنين 18-3-2024، وفق ما نشرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر.

موعد أذان المغرب اليوم في الجزائر الاثنين 18-3-2024

ويرفع أذان المغرب معلنًا نهاية ثامن أيام شهر رمضان المبارك 1445 في دولة الجزائر الشقيقة في تمام الساعة 7:04 مساءً، بينما في ولاية الجزائر العاصمة فيرفع في تمام الساعة 6:58 مساءً، في حين يرفع في ولاية عنابة 6:40 مساءً، وفي ولاية الوادي 6:41 مساءً.

موعد صلاة المغرب في الجزائر اليوم

ومن المتعارف عليه أنّ إقامة صلاة المغرب تكون عقب أذان المغرب مباشرة لتعجيل موعد الإفطار، أسوة بحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر»، ما يدل على فضل تقديم الفطور وتعجيله بعد الغروب.

موعد الإفطار اليوم في الجزائر الاثنين 18-3-2024

ويتزامن مع موعد الإفطار في الجزائر مع رفع أذان المغرب، ويكون في ولاية باتنه في تمام الساعة 6:47 مساءً، وفي ولاية سطيف 6:48 مساءً، وفي ولاية ورقلة في تمم الساعة 6:47 مساءً.