موعد عرض الحلقة 10 من مسلسل محارب على قناة CBC، الأول الساعة 9 مساءً، والإعادة الأولى 3:45 مساءً، والثانية 5:15 صباحا، كما تواصل قناة CBC دراما يوميا عرض وإعادة المسلسل، وذلك بداية من 10:30 مساء للمرة الأولى، والثانية 1:30 صباح اليوم التالي للعرض الأول، والثالثة 9 صباحا.

أحداث الحلقات السابقة من مسلسل محارب

شهدت الحلقات الماضية من مسلسل محارب بطولة حسن الرداد وناهد السباعي وأحمد زاهر ونيرمين الفقي ومنة فضالي، الكثير من الأحداث المثيرة بعد هروب محارب من مستشفى السجن بعد تلفيق الكثير من التهم له، وتعرضه لمطاردة شديدة من جانب الشرطة من جانب، والمحامي حسام ورجل الأعمال العزازي من جانب آخر، لحين ظهور المحامي وصفي على مسرح الأحداث الذي نجح في إبرام اتفاق مع محارب على التنازل عن قضية أمه مقابل تقديم رامي العزازي كفنة ودفع الدية، وإنهاء جميع التهم التي تم تلفيقها ضده.

مجهول يطلق النار على عزازي

وخلال تنفيذ الاتفاق، أطلق مجهول النار على المحامي وصفي والعزازي، ما أدى إلى مقتلهم وإلصاق تهمة جديدة لمحارب الذي قرر مواصلة الهرب، خاصة بعد أن أصبح محور الإعلام واتهموه بالبلطجة، وتستمر الأحداث الليلة مع موعد عرض الحلقة 10 من محارب على قناة CBC