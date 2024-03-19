«تعليم القاهرة» تعلن نتيجة مسابقة الأم والأب المثاليين 2024

أعلن أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نتيجة مسابقة الأم المثالية على مستوى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والإدارات التعليمية التابعة لها، قائلا إنّ تكريم الأمهات المثاليات يخلق جوا من الألفة، كما أنّ تكريم العاملات في المديرية والإدارات التعليمية والمدرسة يهدف إلى تعزيز ودعم دور الأسرة المصرية.

الأمهات المثالية بتعليم القاهرة

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، حيث جرى اختيار وتكريم السيدات العاملات ذات الأداء المتميز في العمل الوظيفي بجانب رعايتها واهتمامها بأبنائها تربية حسنة تعود بالنفع على أسرتها وعلى المجتمع، وجرى اختيار الأمهات المثاليات على مستوى المديرية، كما يلي.

- الأم المثالية على مستوى المديرية «ميرفت عمر عباس عمر - موظفة بقسم التنمية المستدامة»، و«حنان محمود محمود شمرون - عاملة خدمات معاونة».

- الأب المثالي على مستوى المديرية: «حازم فتحي محمود سالم - موجه عام رياض الأطفال»، و«أمين علي سلامة محمود - عامل خدمات معاونة».

وأشار مدير المديرية، إلى أنّ تكريم الأمهات المثاليات تأكيد على الدور الإنساني والاجتماعي وإدخال الفرحة والسعادة في قلوب الأمهات المكافحات التي تستحق هذا التكريم، موضحا أنّ مسابقة الأم المثالية تتميز باختيار الأم المثالية والعاملة المثالية على مستوى القاهرة، إلى جانب الأب المثالي والعامل المثالي، لتكريم الأسرة المكافحة الناجحة، واتسمت المسابقة بالشفافية حيث تم اختيار الأمهات والآباء وفق معايير وشروط.

وقال وكيل تعليم القاهرة، إنّه سيتم إعلان نتيجة مسابقة الأم المثالية على مستوى الإدارات التعليمية عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وسيتم تنظيم حفل تكريم الأمهات المثاليات خلال الفترة المقبلة بالشكل الذي تستحقه الأم المثالية، موجّها التهنئة لكل أم في عيدها بعيد الأم.