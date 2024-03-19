«النواب» يوافق على تعديل اتفاقية تحسين مهارات طلاب التعليم الأساسي

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على التعديل السابع لاتفاقية المساعدة بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشأن التعليم الأساسي، مرحلة ثانية لإضافة مبلغ 12 مليون دولار أمريكي، وزيادة إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي ليصبح 143.6 مليون دولار أمريكي، للتركيز على دعم خلق قوى عاملة متعلمة تلبى احتياجات سوق العمل.

قوى عاملة متعلمة لتلبية سوق العمل المحلية والدولية

ذكر تقريراللجنة المشتركة بمجلس النواب أن الاتفاقية تستهدف خلق قوى عاملة متعلمة لتلبية سوق العمل المحلية والدولية وتحسين المهارات الرئيسية للطلاب في مرحلة التعليم الأساسي ومهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية والمهارات الحسابية للكبار، وتمكين طلاب المرحلة الثانوية من حل مسائل الرياضيات والعلوم الصعبة المرتبطة بالحياة الواقعية، وتدريب المعلمين الجدد، وتقوية مجالس أمناء المدارس، فإن اللجنة المشتركة إذ توافق على هذا الاتفاق بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وافقت الجلسة العامة اليوم، على اتفاقية التعديل السادس لمنحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

دعم برنامج مصر لتنظيم الأسرة

وتستهدف الاتفاقية دعم برنامج مصر لتنظيم الأسرة، المرحلة الأولى والثانية، إضافة إلى دعم جهود الدولة في مواجهة الاستجابة الطارئة لفيروس كورنا (المرحلة الرابعة)، ودعم أسرة لتنظيم الأسرة (المرحلة الخامسة)، متضمنا إنشاء برنامج إلكتروني لتسجيل المنتفعات (HMIS) وسلسلة إدارة الإمداد والتموين (LAMIS)، إضافة إلى تحسين جودة الخدمة ورفع قدرات مقدمي الخدمة، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة والإجهاض، وتفعيل مشاركة المهام بالنسبة للممرضات في مجال تنظيم الأسرة وتحسين قدراتهم، وتعظيم دور القطاع الخاص في تقديم خدمات تنظيم الأسرة ، واستمرارية توافر تنظيم الاسرة باستخدام أدوات المسار الاستراتيجي للأمن سلع الصحة الإنجابية تجهيز وتطوير مراكز التدريب، ونشر الرسائل الصحية ورفع قدرات الكوادر البشرية، إعداد منهج لتغيير السلوك بناء على الممارسات والمعوقات التي تواجة مقدمي الخدمة، تحديد الاحتياجات والتدخلات بالمناطق العشوائية، وتجديد العيادات المتنقلة.

ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة جرى التفاوض على زيادة مبلغ الدفعة الأولى من المنحة من 6 ملايين دولار إلى 11 مليونا و36 ألف دولار أمريكي، بزيادة 5 ملايين و36 ألف دولار أمريكي، بموجب التعديل الأول للاتفاقية المشار إليها في 24-7-2018، التي أقرها المجلس بجلسته المعقودة في 15-1-2019.