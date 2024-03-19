تتوالى الأحداث في مسلسل كامل العدد +1 الذي يعرض على قناة أون دراما، وسط تساؤلات حول ما يمكن أن يحدث لأحمد الذي يؤدي دوره الفنان شريف سلامة، بعد تسليمه للشرطة الحلقة الماضية بتهمة التحرش.

وفيما يلي نستعرض موعد إعادة مسلسل كامل العدد +1 على قناة أون دراما الحلقة التاسعة، لكي يستطيع المشاهد متابعة الحلقات وما تشهده من أحداث جديدة في أي وقت.

موعد إعادة مسلسل كامل العدد +1 على قناة أون دراما الحلقة التاسعة

يأتي موعد إعادة مسلسل كامل العدد +1 على قناة أون دراما الحلقة التاسعة الساعة 1.30 صباحا، والإعادة الثانية على نفس القناة ستكون الساعة 10.45 صباحا.

ويذاع العرض الأول للحلقة الجديدة لمسلسل كامل العدد +1 على قناة ON دراما اليوم الساعة 6:05 مساء.

وشهدت الحلقة السابقة من مسلسل كامل العدد +1 اتهام أحمد بالتحرش بليلى، بعد ذهابهما لحفلة تنكرية والاتفاق على التعرف على بعضهما كأنهما لم يسبق لهما التعارف، ويفشل أحمد في ذلك ويكرر محاولاته، وخلال ذهاب ليلى للحمام، يأتي مدير المطعم والحفلة ويقرر تسليمه للشرطة اعتقادا منه أن كانه يتحرش بليلى.