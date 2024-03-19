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دراما المتحدة

موعد عرض مسلسل كامل العدد+1 الحلقة التاسعة على قناة أون دراما اليوم

كتب:

رحاب عبدالراضي
12:57 م | الثلاثاء 19 مارس 2024
مسلسل كامل العدد +1

مسلسل كامل العدد +1

يأتي موعد عرض مسلسل كامل العدد+1 الحلقة التاسعة على قناة أون دراما اليوم، في أوقات مختلفة على مدار اليوم، للمهتمين بالدراما الرمضانية العائلية، حيث يشهد المسلسل قصة حياة أحمد وليلى وكيفية تعاملهم مع أبنائهم.

وفي السطور التالية نعرض موعد عرض مسلسل كامل العدد+1 الحلقة التاسعة على قناة أون دراما اليوم، لمتابعة ما سيحدث لـ ليلى وأحمد بعد القبض عليه وتسليمه للشرطة في الحلقة الماضية بتهمة التحرش.

موعد عرض مسلسل كامل العدد+1 الحلقة التاسعة

ويأتي موعد عرض مسلسل كامل العدد+1 الحلقة التاسعة على قناة ON دراما اليوم في تمام الساعة 6.5 مساءً.

وتكون إعادة المسلسل على قناة أون  في تمام الساعة 1.30 صباحا، والساعة 10.45 صباحا.

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