مسلسل كامل العدد +1 الحلقة التاسعة.. هل ينجح أحمد وليلى في إنجاح زواجهما؟

تهديد نفسي شعرت به ليلى الحلقات الماضية بعد معرفتها بحب الدكتورة ملك لزوجها أحمد، لذا قررت أن تهتم به كثيرا وتغير من طريقتها وأفعالها معه وتخرج عن الروتين، لتستمر الأحداث وتطور العلاقة في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة التاسعة التي ستعرض الليلة.

ومن المتوقع أن يشهد مسلسل كامل العدد +1 الحلقة التاسعة، استمرار ليلى التي تؤدي دورها الفنانة دينا الشربيني، في محاولاتها للحفاظ على علاقتها بزوجها أحمد حتى لا تفقده ويذهب لمن تحبه أو معجبين آخرين في عيادته الخاصة.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة التاسعة

ويعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة التاسعة الليلة في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق تزامنا مع أذان المغرب، لنرى مغامرات ليلى في الحلقة الجديدة بعدما ذهبت لحفلة تنكرية في حلقة أمس وتعلمت الرقص من أجله.