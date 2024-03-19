تتوالى الأحداث في مسلسل صيد العقارب الذي يُعرض حاليا ضمن موسم رمضان الدرامي، لينتظر الجمهور موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة التاسعة بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، والذي ينافس في ماراثون رمضان 2024، في ظل تصاعد الأحداث والإثارة التي يتمتع بها المسلسل، لاسيما بعد بدء الصراع بين عائلتي «ضرغام» و«الغول».

وتصاعدت أحداث المسلسل خلال الحلقات السابقة، في ظل بدء عايدة التي تجسد دورها الفنانة غادة عبد الرازق، خطة الانتقام لمقتل شقيقها علي، الذي لعب دوره الفنان محمود عبد المغني، فضلا عن الحادث المدبر الذي تعرض له والدها، ما جعلها تطلب الطلاق من زوجها ياسين، الذي يلعب دوره الفنان محمد علاء، والذي رفض الانفصال عنها.

موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة التاسعة

ومن المقرر أن يكون موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة CBC الحلقة التاسعة، التي تُعرض حصريا في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على النحو التالي:

موعد الإعادة الأولى لمسلسل صيد العقارب: 1:45 صباح اليوم التالي

موعد الإعادة الثانية لمسلسل صيد العقارب: 2:45 مساء اليوم التالي

تصاعد أحداث مسلسل صيد العقارب رمضان 2024.. ماذا سيحدث في الحلقة التاسعة؟

ويلعب بطولة مسلسل صيد العقارب الذي يُعرض ضمن دراما رمضان 2024، إلى جانب غادة عبد الرازق، مجموعة من الفنانين أبرزهم رياض الخولي، وسيمون ومحمد علي رزق، وميار الغيطي، وأحمد ماهر، وعماد صفوت، وأحمد جمال سعيد، وعدد كبير من الفنانين.

مسلسل صيد العقارب، من إخراج أحمد حسن، وتأليف باهر دويدار.