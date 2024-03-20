مواعيد وجدول امتحان شهر مارس للصف الثاني الثانوي بالجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تفاصيل امتحان الصف الثاني الثانوي شهر مارس 2024، المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل 24 مارس، مشيرة إلى أنه في كل الأجزاء التي تم تدريسها خلال شهر مارس.

وأضافت مديرية التعليم بالجيزة، أنه يتم وضع الامتحان موجه المادة بالإدارة مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية بما لا يخل بانتظام الدراسة أو بسبب تعطيل العملية التعليمية.

جدول امتحان الصف الثاني الثانوي

يوم الأحد 24 مارس 2024: امتحان مادة التربية الدينية للشعبتين العلمية والأدبية.

- يوم الاثنين 25 مارس 2024: امتحان مادة المواطنة الشعبتين العلمية والأدبية.

- يوم الثلاثاء 26 مارس 2024: امتحان مادة الكمبيوتر.

- يوم الأربعاء 27 مارس 2024: امتحان مادة تربية مهنية للشعبتين.

- يوم الخميس 28 مارس 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي للشعبتين .

- يوم الأحد 31 مارس 2024: امتحان مادة اللغة العربية للشعبتين.

- يوم الأثنين 1 أبريل 2024: امتحان مادة الأحياء للشعبة العلمية وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 2 أبريل 2024: امتحان مادة جبر وحساب المثلثات للشعبتين والأدبية.

- يوم الأربعاء 3 أبريل 2024: امتحان مادة الفيزياء الشعبة العلمية وامتحان مادة التاريخ للشعبة الأدبية.

- يوم الخميس 4 أبريل 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية للشعبتين.

- يوم الأحد 7 أبريل 2024: امتحان مادة التطبيقيات الرياضية للشعبة العلمية ومادة الجغرافيا الشعبة الأدبية.

- يوم الأثنين 8 أبريل 2024: امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية وامتحان علم النفس والاجتماع الشعبة الأدبية.