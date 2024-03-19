حملات مكبرة لإزالة المخالفات والإشغالات في الحي الثاني بدمياط الجديدة

أعلن الدكتور محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، تنفيذ حملة بمركز الحي الثاني بالمدينة، للقضاء على جميع مظاهر التعديات والإشغالات والحفاظ على المظهر الحضاري وخطوط التنظيم بمدينة دمياط الجديدة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالمتابعة والمرور الدوري على الأعمال الجاري تنفيذها، وإزالة المخالفات والإشغالات، واتخاذ الإجراءات الصارمة لضبط الشارع والقضاء على التعديات.

مصادرة مجموعة كبيرة من الإشغالات

وأسفرت الحملة عن مصادرة مجموعة كبيرة من الإشغالات المتنوعة، وتم إيداع المضبوطات مخازن الجهاز، وتحرير محاضر إشغال لأصحاب المحلات التجارية للتعدي على خطوط التنظيم والباعة الجائلين، مع استكمال الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال تلك المخالفات.

استمرار أعمال الرصد والمتابعة

وأكد رئيس الجهاز استمرار أعمال الرصد والمتابعة بجميع أحياء المدينة، لإنهاء أي مظاهر للتعديات والإشغالات في مهدها، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تطبيق القانون وعدم التهاون مع مثل هذه الظواهر على مدار 24 ساعة، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة دمياط الجديدة.